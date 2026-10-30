Nainggolan, chiesti due anni nel processo sul presunto traffico di cocaina

La Procura di Bruxelles ha chiesto due anni di reclusione per Radja Nainggolan nell’ambito del processo su un presunto traffico internazionale di cocaina, in corso davanti al tribunale penale della capitale belga. L’ex centrocampista di Roma e Inter, oggi 38enne e ancora in attività con il Patro Eisden nella seconda divisione belga, era stato arrestato lo scorso gennaio. L’accusa gli contesta di aver contribuito al riciclaggio di 105.500 euro riconducibili a un’organizzazione criminale. Nainggolan sarebbe finito nell’inchiesta dopo aver ricevuto, nell’arco di alcuni mesi, oltre 100 mila euro dal fratello di un noto criminale belga.

Durante le indagini, riporta Tuttomercatoweb.com, il “Ninja” avrebbe fornito due diverse spiegazioni sull’origine del denaro: inizialmente aveva parlato di un prestito concesso a un amico, poi aveva dichiarato di aver ricevuto la somma perché i conti dello stesso amico erano stati bloccati a seguito di un divorzio. La richiesta della Procura non equivale a una condanna: spetterà al tribunale pronunciarsi sull’ex nazionale belga, che tra il 2009 e il 2018 ha raccolto 30 presenze e sei gol con i Diavoli Rossi.