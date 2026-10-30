Dal derby della Madonnina al posticipo viola: il programma della decima giornata

La Fiorentina ha chiuso ieri sera la nona giornata di serie A, ma è già tempo del turno successivo che si aprirà domani e chiuderà lunedì 2 novembre, quando saranno di nuovo in campo i viola. Domani il programma prende il via alle 15 con il Bologna di Palladino che ospita il Monza ma la gara più attesa è il derby della Madonnina alle 20:45 anche se per la Fiorentina sarà da seguire con interesse la gara delle 18 con l'Udinese (a 5 punti come i viola ma messi meglio in classifica) che ospita la Roma. Cinque gare invece la domenica che sarà aperta dal lunch match Como-Venezia e chiusa da Juventus-Napoli mentre il lunedì alle 18 si giocherà Sassuolo-Fiorentina e chiuderà il programma della decima giornata Atalanta-Parma.

SABATO 31 OTTOBRE:

15:00 Bologna-Monza (DAZN)

18:00 Udinese-Roma (DAZN)

20:45 Milan-Inter (DAZN-SKY-NOW).

DOMENICA 1 NOVEMBRE:

12:30 Como-Venezia (DAZN)

15:00 Frosinone-Torino (DAZN)

15:00 Lazio-Cagliari (DAZN)

18:00 Lecce-Genoa (DAZN-SKY-NOW)

20:45 Juventus-Napoli (DAZN).

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE

18:30 Sassuolo-Fiorentina (DAZN-SKY-NOW)

20:45 Atalanta-Parma (DAZN).

CLASSIFICA DOPO LA NONA GIORNATA

La classifica aggiornata di Serie A dopo la 9^ giornata

Inter 25

Lazio 25

Roma 21

Como 20

Milan 18

Frosinone 17

Napoli 14

Juventus 14

Torino 13

Cagliari 13

Bologna 11

Atalanta 10

Genoa 10

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7

Udinese 5

Fiorentina 5

Parma 5

Venezia 3