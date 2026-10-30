Dal derby della Madonnina al posticipo viola: il programma della decima giornata
La Fiorentina ha chiuso ieri sera la nona giornata di serie A, ma è già tempo del turno successivo che si aprirà domani e chiuderà lunedì 2 novembre, quando saranno di nuovo in campo i viola. Domani il programma prende il via alle 15 con il Bologna di Palladino che ospita il Monza ma la gara più attesa è il derby della Madonnina alle 20:45 anche se per la Fiorentina sarà da seguire con interesse la gara delle 18 con l'Udinese (a 5 punti come i viola ma messi meglio in classifica) che ospita la Roma. Cinque gare invece la domenica che sarà aperta dal lunch match Como-Venezia e chiusa da Juventus-Napoli mentre il lunedì alle 18 si giocherà Sassuolo-Fiorentina e chiuderà il programma della decima giornata Atalanta-Parma.
SABATO 31 OTTOBRE:
15:00 Bologna-Monza (DAZN)
18:00 Udinese-Roma (DAZN)
20:45 Milan-Inter (DAZN-SKY-NOW).
DOMENICA 1 NOVEMBRE:
12:30 Como-Venezia (DAZN)
15:00 Frosinone-Torino (DAZN)
15:00 Lazio-Cagliari (DAZN)
18:00 Lecce-Genoa (DAZN-SKY-NOW)
20:45 Juventus-Napoli (DAZN).
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
18:30 Sassuolo-Fiorentina (DAZN-SKY-NOW)
20:45 Atalanta-Parma (DAZN).
CLASSIFICA DOPO LA NONA GIORNATA
La classifica aggiornata di Serie A dopo la 9^ giornata
Inter 25
Lazio 25
Roma 21
Como 20
Milan 18
Frosinone 17
Napoli 14
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Bologna 11
Atalanta 10
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Udinese 5
Fiorentina 5
Parma 5
Venezia 3
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