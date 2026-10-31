Domani la conferenza stampa di Vanoli per Sassuolo-Fiorentina: l'orario

Domani la conferenza stampa di Vanoli per Sassuolo-Fiorentina: l'orarioFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:20News
di Redazione FV

Torna a parlare Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina presenterà la sfida al Sassuolo in conferenza stampa, domani alle 16:30 al Viola Park. Occasione per fare il punto sulle condizioni generali della squadra, dalla tenuta atletica a quella mentale, oltre che sugli infortunati. Questa la nota del club:

"ACF Fiorentina informa che domani, domenica 1° novembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Sassuolo – Fiorentina".