Domani la conferenza stampa di Vanoli per Sassuolo-Fiorentina: l'orario
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Torna a parlare Paolo Vanoli. L'allenatore della Fiorentina presenterà la sfida al Sassuolo in conferenza stampa, domani alle 16:30 al Viola Park. Occasione per fare il punto sulle condizioni generali della squadra, dalla tenuta atletica a quella mentale, oltre che sugli infortunati. Questa la nota del club:
"ACF Fiorentina informa che domani, domenica 1° novembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Sassuolo – Fiorentina".
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