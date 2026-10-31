Terza sfida tra Aquilani e Vanoli: numeri e curiosità di Sassuolo-Fiorentina

Come da programma, la Lega Serie A pubblica sul proprio sito una scheda con le statistiche e le curiosità più interessanti in merito alle partite del turno corrente di campionato. Di seguito quelle relative a Sassuolo-Fiorentina, match in calendario per lunedì 2 novembre alle 18:30:

Sono 13 i precedenti ufficiali in Emilia tra le due squadre: 5 vittorie neroverdi (ultima 3-1, Serie A 2025/26), 3 pareggi (ultimo 3-3, Serie A 2018/19) 5 successi viola (ultimo 1-3, Serie A 2022/23). Sassuolo reduce da 11 gare interne consecutive a segno contro la Fiorentina: 19 i gol complessivi dei neroverdi. Sassuolo squadra che concede più rigori (3, come Atalanta e Frosinone).

Sassuolo reduce da 1 punto ottenuto nelle ultime 5 giornate (Sassuolo-Milan 1-1). Ultimo successo emiliano il 13 settembre scorso (Sassuolo-Juventus 3-2, Serie A). La squadra di Aquilani ha collezionato 1 solo clean sheet nelle 11 gare ufficiali 2026/27 (Sassuolo-Cesena 3-0, Coppa Italia). Nelle 10 partite successive bilancio di 23 gol subiti. Sassuolo squadra che subisce più reti (6) fra il 46’ e il 60’. Di fronte la 1° e la 3° squadra con più gol subiti nelle prime 9 giornate: 22 le reti incassate dagli emiliani (al pari del Monza) e 21 quelle dei viola.

Fiorentina reduce da 2 vittorie nelle ultime 15 giornate di campionato tra vecchia e nuova stagione: completano il bilancio 6 pareggi e 7 sconfitte. Fiorentina reduce da 2 punti nelle ultime 5 giornate: bilancio di 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di Vanoli ha collezionato 1 solo clean sheet nelle 11 gare ufficiali 2026/27 (Fiorentina-Pisa 3-0, Coppa Italia). Nelle 10 partite restanti, sono 22 le reti complessive subite.

Tra Alberto Aquilani e Paolo Vanoli 3° incontro ufficiale: doppio successo per l’attuale tecnico viola in Serie B nella stagione 2023/24, con i tecnici seduti sulle panchine di Pisa e Venezia. Alberto Aquilani ex di giornata: ha allenato nel settore giovanile della Fiorentina dal 2019 al 2023, vincendo 3 Coppe Italia Primavera e 2 Supercoppe di Lega. Ha anche indossato la maglia viola dal 2012 al 2015, collezionando 105 presenze e 15 reti in gare ufficiali. Joao Mario a segno contro l’Atalanta: 2° gol in Serie A per il difensore portoghese, non segnava dal 5 aprile scorso (Cremonese-Bologna 1-2).