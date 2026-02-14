Zambrotta tifa Como: "Vado allo stadio in bici con mio figlio. Che prima tifava Juve"

L'ex Milan ed campione del Mondo Gianluca Zambrotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Como, squadra della sua città, e del campionato che sta compiendo: "E' una storia che parte tanto tempo fa, una storia da raccontare. C'è una proprietà importante che ha creduto in questo progetto e nelle potenzialità della città, del lago. E' arrivata due anni fa la promozione in A, poi il decimo posto e ora chissà... La vittoria in Coppa Italia contro il Napoli campione d'Italia ha portato grandissimo entusiasmo, in campionato se la sta giocando, la Champions è lì, ma bisogna guardarsi anche alle spalle perché l'Atalanta non molla, ma il Como visto nelle ultime giornate mi fa ben sperare".

Poi racconta: "Essendo la squadra della mia città, quella in cui ho esordito, sono tifoso, vado allo stadio in bici con mio figlio. Era tifoso della Juve ma ora si sta spostando verso il Como, vediamo. C'è una proprietà che ha investito tanto e bene".