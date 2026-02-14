Nuove travi metalliche per la Curva Fiesole: progetto aggiornato senza costi extra

Con l’approvazione dell’ultima perizia di variante a fine gennaio a Palazzo Vecchio, arriva anche una modifica nel progetto della nuova Curva Fiesole. Le gradinate, inizialmente previste in calcestruzzo armato, saranno realizzate con travi metalliche light autoportanti. Questa scelta non inciderà sul costo complessivo dell’opera. Il cambio è stato necessario a causa degli spazi ristretti in cantiere, che avrebbero reso difficile il montaggio dei piloni in calcestruzzo. Dal punto di vista strutturale, però, il progetto rimane sostanzialmente invariato. Il montaggio delle nuove travi dovrebbe partire entro la fine del mese. Lo riporta La Nazione.