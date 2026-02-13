Le parole di Fabregas alla vigilia: "La partita più importante della stagione"

"Domani la partita più importante della stagione". È una delle frasi pronunciate da Cesc Fabregas, allenatore del Como, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico spagnolo poi ha spiegato la situazione dei suoi: "Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra a parte. Diao per la partita con il Lecce o la partita di Coppa potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta".

Sul calendario ha aggiunto: "Sulle polemiche legate al calendario e agli impegni ravvicinati: "È una situazione difficile. Capisco che organizzare i calendari non sia semplice, ma per le squadre diventa complicato anche a livello logistico. Non sempre c’è una programmazione chiara e questo disturba molto, perché cambia tante cose nella gestione del lavoro e del recupero. Io penso alla partita di domani, ma sarebbe utile sapere tutto con maggiore anticipo. Oggi nel calcio anche 24 ore in più per il recupero fisico fanno una grande differenza".

