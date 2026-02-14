Baturina: "Iniziato l'anno alla grande ma non voglio fermarmi qui"

A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina, Martin Baturina, esterno del Como, ha parlato a DAZN: "Per me è stato un buon inizio di anno ma io guardo avanti e spero di fare sempre meglio, non voglio fermarmi qui. Ogni giocatore ha bisogno di un po' di adattamento, ora sto bene".