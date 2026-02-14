Juventus, tegola per Spalletti: Thuram non recupera per la sfida contro l'Inter

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - La Juventus partirà per Milano senza Khephren Thuram, il centrocampista non sarà a disposizione per la gara contro l'Inter in programma questa sera a San Siro. Il francese, infatti, non è riuscito a recuperare dalla forte contusione rimediata durante l'allenamento della vigilia ed è rimasto fuori dall'elenco dei convocati di Luciano Spalletti. Il tecnico tiene aperto il ballottaggio per sostituire Thuram: per un posto al fianco di Locatelli si sfidano Koopmeiners e Miretti. (ANSA).