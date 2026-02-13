Bertoni: "Fiorentina, non è colpa di Vanoli perché non ha fatto lui la squadra"

Intervistato da news.superscommesse.net, l'ex puntero viola Daniel Bertoni ha detto la sua sulla Fiorentina: "La squadra non riesce a tirarsi fuori dai guai, però alla fine si salverà, anche se le costerà molto in termine di sacrifici. Col Torino, intanto, era una gara troppo importante ed andava vinta. Vanoli che colpe ha? Poche, non l’ha fatta lui la rosa. Certo, non riesce a capire bene come mettere nelle migliori condizioni la squadra in campo. Ma non sarebbe facile per nessuno, visto che i giocatori appaiono in palese difficoltà. Per me non ha colpe evidenti, perché la squadra, ripeto, non l’ha costruita lui e lavorare su qualcosa di non proprio non è mai facile.

Come mai Kean e De Gea stanno rendendo così poco?

"È un problema di tutto il gruppo, due calciatori non possono fare tutta una squadra. Kean ha segnato molto l’anno scorso, è vero, così come De Gea parava forse più di oggi. Ma ciò accadeva perché era tutta la squadra a rendere meglio. Ma sia quando le cose vanno bene, che quando vanno male, dipende da tutto il gruppo. Rendono meno anche perché, come ho detto nella risposta precedente, non si trovano gli accorgimenti tattici giusti per molti calciatori.