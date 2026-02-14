Italia, Gattuso incontra gli azzurri: oltre a Kean ci sono altri due viola

La Gazzetta dello Sport oggi fa un punto in vista del Mondiale sui giocatori convocabili da Gennaro Gattuso per il play-off di marzo che si giocherà a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. La rosea sottolinea come il c.t.

abbia invitato circa 50 giocatori ad una sorta di stage azzurro "a tavola", una riproposizione ovviamente totalmente diversa di quanto avveniva in passato con gli stage che si tenevano a Coverciano. Tra i vari calciatori chiamati nei diversi ruoli ci sono anche alcuni calciatori viola, soprattutto tra centrocampo e attacco, con i nomi di Fagioli e Fabbian presi in considerazione dal tecnico azzurro, e ovviamente quello immancabile là davanti di Moise Kean, recuperato dall’infortunio alla caviglia e certo di un posto in questa Italia.