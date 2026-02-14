Giallo per Mandragora, salterà il derby contro il Pisa

Giallo per Mandragora, salterà il derby contro il Pisa
Oggi alle 16:46Primo Piano
di Redazione FV

Giallo pesante a Como in un finale accesissimo sul punteggio di 2-1 per la Fiorentina. Mandragora si accapiglia con Morata in un parapiglia e l'arbitro decide di ammonirlo insieme a Morata. Era diffidato, salterà la prossima partita contro il Pisa. 