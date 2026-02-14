Como-Fiorentina, formazioni ufficiali: c'è Ranieri! Out Gosens, ok Harrison
Alle 15 scendono in campo Como e Fiorentina per la 25esima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida con qualche sorpresa soprattutto nella squadra viola che rilancia Ranieri dal primo ma non recupera Gosens almeno tra i titolari. Sulla sinistra va Parisi con Harrison e Solomon sulle fasce offensive. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
COMO (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Kuhn, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.
