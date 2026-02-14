FirenzeViola Como-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Gosens, Parisi alto a destra, in mezzo ballottaggio Ndour-Brescianini

In altre condizioni, e soprattutto con un’altra classifica, Paolo Vanoli avrebbe fatto volentieri turnover, invece oggi a Como quelle del tecnico saranno scelte pressoché obbligate. Non c’è dubbio sul diverso valore che in questo momento la Fiorentina deve dare al campionato rispetto alla Conference League, motivo per il quale la gara del Sinigaglia supera di gran lunga quella di giovedì in Polonia. E’ ovvio, contando il doppio impegno contro lo Jagiellonia la rotazione ci sarà, ma riguarderà il play-off europeo, perché nell’ottica di uscire dalla zona retrocessione la priorità dei viola non può che essere quella di raccogliere punti. Anche in una trasferta difficile come quella lombarda e al cospetto di un avversario che nelle ultime 3 occasioni ha sempre vinto (l’ultima vittoria dei viola risale al novembre 2024 quando con Palladino in panchina segnarono Adli e Kean) oltre ovviamente alla prossima sfida al Franchi quando arriverà una diretta concorrente come il Pisa.

Avanti con il solito assetto

Insomma stasera Vanoli si augura di vedere il repertorio migliore messo in mostra dalla sua squadra sabato scorso con il Torino, senza però l’amnesia finale che ha consentito ai granata di pareggiare in extremis. Per questo il tecnico si affiderà al gruppo fin qui collaudato e al modulo al quale sta dando continuità, un 4-1-4-1 nel quale gli esterni avranno il compito di rifornire Kean al centro dell’attacco. Con Gudmundsson costretto suo malgrado a rinviare il rientro in campo dopo il problema alla caviglia (possibile che l’islandese possa tornare nella gara contro il Pisa al pari di Rugani) ci sarà di nuovo Solomon sulla sinistra mentre a destra, complice il ritorno di Gosens da terzino sinistro, toccherà a Parisi favorito su Harrison

Ballottaggio aperto Ndour-Brescianini

Per il resto sono pochi i dubbi formazione, perché in mezzo al campo è facile prevedere Fagioli schierato davanti alla difesa (ma occhio al giallo perché il numero 44 sarà in diffida come Mandragora, Dodò e Parisi) e perché con Mandragora l’unico ballottaggio a centrocampo chiama in causa Ndour e Brescianini con il primo favorito. In difesa, in attesa di Rugani, e con Dodò sulla destra, spazio ancora a Pongracic e Comuzzo davanti al capitano De Gea.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno, Da Cunha, Perrone, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon, Kean