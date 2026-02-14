FirenzeViola
La Fiorentina batte un colpo salvezza! 2-1 al Como a domicilio, che battaglia
La Fiorentina stavolta non crolla e porta a casa una vittoria monumentale per la corsa alla salvezza. 2-1 al Como dopo una battaglia con animi accesissimi soprattutto nel finale dove l'arbitro ha dovuto espellere prima Vanoli e poi Morata che si è preso prima con Mandragora (squalificato alla prossima dopo il giallo) e poi con Ranieri.
La squadra viola gioca una partita praticamente perfetta per oltre 70 minuti segnando nel primo tempo con Fagioli e nel secondo con Kean su rigore. Al 77' un autogol beffardo di Parisi riapre la gara e accende il Sinigaglia che spinge i suoi ad una rimonta che però non arriva. La Fiorentina regge e porta a casa 3 punti salendo così a 21 e agganciando il Lecce al quart'ultimo posto in classifica.
