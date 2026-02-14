Problemi per Solomon nel riscaldamento: prende un antidolorifico

Qualche problema e tanta preoccupazione per Manor Solomon al Sinigaglia di Como. Come riporta DAZN, durante il riscaldamento pre-partita, il calciatore israeliano ha sentito un po' male a calciare e per questo ha chiesto e preso un antidolorifico anche se la sua presenza dal 1' per adesso non è in dubbio.