Vanoli una furia con la panchina del Como che protesta: tecnico espulso
Episodio significativo al 70esimo minuto di Como-Fiorentina sul punteggio di 2-0 per i viola. Jesus Rodriguez chiede un rigore per presunto fallo di Harrison con lo spagnolo che fa di tutto per essere toccato, la panchina dei padroni di casa esplode con l'arbitro che decide giustamente di lasciar correre. A quel punto è Vanoli ad infuriarsi con gli avversari per le proteste e per l'arbitro ci sono gli estremi per l'espulsione dell'allenatore viola.
