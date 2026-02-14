Vanoli una furia con la panchina del Como che protesta: tecnico espulso

Vanoli una furia con la panchina del Como che protesta: tecnico espulsoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:28Primo Piano
di Redazione FV

Episodio significativo al 70esimo minuto di Como-Fiorentina sul punteggio di 2-0 per i viola. Jesus Rodriguez chiede un rigore per presunto fallo di Harrison con lo spagnolo che fa di tutto per essere toccato, la panchina dei padroni di casa esplode con l'arbitro che decide giustamente di lasciar correre. A quel punto è Vanoli ad infuriarsi con gli avversari per le proteste e per l'arbitro ci sono gli estremi per l'espulsione dell'allenatore viola.