Fabregas prima della Fiorentina: "Kuhn giocò bene anche in Coppa al Franchi"

Cesc Fabregas fa un punto sul suo Como a DAZN prima della partita contro la Fiorentina, iniziando da Kuhn: "Si è infortunato e non ha trovato continuità anche perché la caviglia gli faceva male. Qualche volta mentre si stava scaldando ha avuto qualche problemino, ora sta trovando continuità anche in allenamento. In Coppa contro la Fiorentina aveva fatto una buona partita, è in un buon momento e deve dare qualcosa di positivo alla squadra".

Nico Paz?

"Nelle singole caratteristiche è più forte di me, magari se parliamo di altre cose che sono altrettanto importanti allora sono meglio io. L'importante però è che faccia la differenza in campo".