Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli trascina, Kean ritrova il gol, Pongracic e Ranieri tengono

DE GEA – Praticamente nessun affanno nel primo tempo che conclude complicandosi un po' la vita con un rinvio troppo rischioso. Blocca il tentativo di Baturina dopo il raddoppio dei suoi compagni di squadra poi è beffato da Parisi seppure tocchi di poco il pallone, 6

DODO' – Non esattamente reattivo dopo appena 4 minuti di gioco quando alle sue spalle sbuca Valle seppure in off-side. Comincia meglio il secondo tempo dando un po' più copertura dalle sue parti, 6

PONGRACIC – Subito un intervento davanti a De Gea sul primo tentativo di cross dalla fascia di Nico Paz. Duro su Morata a un quarto d'ora dalla fine tiene alte le barricate nel finale, 6,5

RANIERI – Al rientro da titolare si fa superare dal cross di Paz in avvio poi tiene alta la guardia. In avvio di ripresa il suo break è prezioso perché avvia l'azione del rigore. Buon rientro, 6,5

PARISI – Scivola sul primo tentativo del Como dalla sua parte, poi recupera qualche certezza e dal suo cross dalla sinistra nasce il rinvio della difesa lariana che Fagioli tramuta in gol. Al solito non si risparmia facendo anche un po' di confusione come gli capita con l'autogol, 6

FAGIOLI – Comincia in sordina fino a ridosso del ventesimo quando trova il gol del vantaggio a termine di una bella azione personale. Bene anche in chiusura, spesso su Nico Paz. Si conferma trascinatore del gruppo, 7

Dal 39'st NDOUR – S.v.

HARRISON – Un tentativo di tiro dopo il quarto d'ora ma nel quale manca potenza e precisione. Migliora in confidenza col passare del tempo anche se si prende qualche rischio nell'intervento su Rodriguez. Altalenante, 6

MANDRAGORA – Primo tempo di contenimento, apre invece la seconda frazione di gioco procurandosi il rigore e consegnando il pallone a Kean. Il Como si lamenta per un suo tocco di braccio in marcatura in area e nelle discussioni rimedia il giallo. Mette l'esperienza che serve, 6,5

BRESCIANINI – Del centrocampo è quello che ha la maggior distanza percorsa con quasi cinque chilometri e mezzo. In fase di non possesso resta costantemente nel vivo del gioco anche se oggi non arriva al tiro, 6

SOLOMON – Accusa qualche problema nel riscaldamento quando fa segno di avere dolore al momento di calciare. In partita si fa apprezzare in qualche ripiegamento prezioso nel corso del primo tempo, un po' meno quando deve spingere seppure nello stretto sia difficile levargli palla. Cala distanza nel corso della ripresa ma la prova è positiva, 6,5

KEAN – E' poco servito nell'arco del primo tempo in cui tocca anche un numero ristretto di palloni, ma fa poco per crearsi spazio. Sul finire di frazione potrebbe gestire meglio una ripartenza interessante. Illumina una giornata grigia trasformando il rigore del raddoppio, 6

Dal 39'st PICCOLI – Pericoloso nel recupero anche se potrebbe concludere meglio, 6

VANOLI – Rispolvera Ranieri tra i titolari in difesa, per il resto non rinuncia a Brescianini in mezzo e rilancia Harrison titolare sulla corsia destra, davanti a Dodò. Dopo un avvio non brillantissimo i suoi trovano il vantaggio grazie a Fagioli e raddoppiano in avvio di ripresa con il rigore di Kean. Rimedia l'espulsione in occasione delle proteste del Como per l'intervento di Harrison su Rodriguez. Incassato l'autogol i primi cambi arrivano a 10 minuti dalla fine con Piccoli e Ndour per Kean e Fagioli mentre il finale di gara è molto spezzattato. Va bene così alla sua squadra che porta a casa tre punti d'oro e può tirare un grosso sospiro di sollievo, 6,5