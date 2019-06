WEISS, Aspettiamo più tifosi dell'anno scorso a Moena

Il Direttore dell'APT di Val Di Fassa Andrea Weiss ha parlato del ritiro che attenderà la Fiorentina tra poco più di una settimana a Moena: "È cambiato tutto nella Fiorentina di oggi ma avremo la possibilità di ritrovare persone come Montella e Pradè con cui abbiamo già avuto il piacere di instaurare un ottimo rapporto. Speriamo di riprendere da dove avevamo lasciato. Il numero dei tifosi a Moena? C'è un clima di grande aspettativa e di ritrovato entusiasmo attorno a questa nuova Fiorentina. Credo che avremo un periodo di ritiro favorevole per quanto riguarda la presenza dei tifosi viola. Gli operatori economici mi dicono che le richieste sono superiori rispetto allo scorso anno e di questo ne siamo contenti. Abbiamo preparato un centro sportivo in perfette condizioni: è tutto pronto per l'avvio di questa nuova stagione. La possibilità che la società viola cambiasse i propri programmi di ritiro? Una possibilità c'è stata in virtù dell'annuncio della tournée negli USA. Però poi tutto è andato per il meglio, anche perché con la Fiorentina c'è un rapporto di grande collaborazione. Non dubitavo che avremmo trovato una soluzione".