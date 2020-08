VOUCHER, Ancora 2 giorni per scegliere ma...

Il 18 scade il termine per chiedere il rimborso dell'abbonamento non usufruito nella scorsa stagione a causa del Coronavirus. I voucher possono essere utilizzati per uno sconto sul prossimo abbonamento e prodotti biglietteria in generale (mini abbonamenti o biglietti) o sul materiale ufficiale della Fiorentina. I ritardatari avranno ancora due giorni per decidere ma certo la scelta che molti hanno fatto per la biglietteria lascia loro purtroppo nell'incertezza di come e quando utilizzarlo, certo non per colpa della società. Se a luglio era trapelata fiducia nel riaprire gli stadi ai tifosi anche da parte dei ministri competenti che si erano detti disposti a valutare, certo ora, con il riaccendersi di focolai e la crescita dei casi di positività al Coronavirus, torna un certo pessimismo al riguardo. Il Franchi riaprirà al calcio sabato prossimo per la squadra femminile ma gli spalti saranno comunque vuoti e difficilmente, vista la linea dei contagi in salita, riaprirà al pubblico per l'inizio della serie A maschile.