VOCALELLI, Che elogio a Vlahovic: "È il nuovo Vieri"

La Juve ha il suo nuovo Vieri. Ad avanzare il paragone tra l'ex bomber e Dusan Vlahovic, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è Alessandro Vocalelli. Le due reti siglate ieri dal serbo - sottolinea il giornalista - riassumono al meglio il "repertorio completo di un calciatore che ha così mascherato, soffocato, due clamorose incertezze difensive di cui altrimenti si sarebbe parlato per una settimana". Quel che è certo è che da oggi si ricomincerà a discutere delle chance Scudetto dei bianconeri: "Difficilissimo, se non impossibile, come ha sussurrato chissà con quanta convinzione Allegri; di sicuro una suggestione che sembrava impossibile tre mesi fa".