VLAHOVIC, Sua la performance atletica del mese

Come di consueto, ad inizio del nuovo mese la Fiorentina premia la performance atletica migliore del mese passato; stavolta il premio va a Dusan Vlahovic, che a marzo ha collezionato 372 minuti, una media di 11,09 km percorsi a partita (con picco di 32,06 km/h di velocità massima) e, cosa più importante, 3 gol ed 1 assist.

| ATHLETIC PERFORMANCE OF THE MONTH



372 Minuti giocati

11,09 Km percorsi per partita

️ 32,06 Km/h di velocità massima

️ 3 goals - 1 assist



L’Athletic Performance of the Month di Marzo è di Dusan Vlahovic



Powered by 4+ NUTRITION #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/AlxBanYoij