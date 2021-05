VLAHOVIC, Futuro? Ora penso solo alla Fiorentina

Intervistato dal media serbo Meridian Sport, l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato della stagione, partendo però dai primi giorni in viola: "Blackie (Milenković, ndr) mi ha aiutato molto all'inizio. Saponara invece il primo giorno in allenamento, quando l'allenatore ha spiegato gli esercizi in italiano, me l'ha spiegati in inglese. E in genere diceva che se avevo bisogno di qualcosa, era lì per me. Mi trovo bene con Ribery, con Dragowski e anche con Kokorin".

Kokorin?

"È un bravissimo ragazzo, so tutto quello che ha fatto. È un uomo calmo. Abbiamo riso di quello che ha fatto, ma il ragazzo in generale sta bene".

La stagione?

"Sarò onesto: mi dispiace che finisca ora. Ma non credo che nessuno si aspettasse quello che ho fatto. Mi dispiace solo che abbiamo lottato per la salvezza così a lungo, che non siamo riusciti a raggiungere una posizione più alta. Mi dispiace che i miei obiettivi non siano stati di aiuto per obiettivi più alti".

Mihajlovic?

"È una grande leggenda del calcio serbo e italiano. Certo sarebbe difficile rifiutare Miha, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in futuro. Cambiare campionato? Non si sa mai. Forse domani succederà, o forse rimarrò tutta la mia carriera in Serie A".