VLAHOVIC (DAZN), Abbiamo un grande mister. Rigori...

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, Dusan Vlahovic si è soffermato ai microfoni di DAZN: "Non mi ricordo l'ultima volta che abbiamo vinto qui o con una squadra così forte. È un esempio per tutti su come si lavora. Ma da domani si pensa già alla prossima partita, alla Sampdoria. Bisogna dare sempre il 100%".

I numeri degli altri attaccanti a paragone?

"Devo continuare così con concentrazione, umiltà e sacrifici. Quello che verrà verrà. Quello che posso fare lo faccio".

I rigori?

"Mi sto allenando su tutto e tutto è importante. Fin da piccolo ho tirato i rigori, spero e penso che continuerò così".

L'atteggiamento in campo?

"Ho 21 anni (ride, ndr). È un vantaggio quando hai un mister che capisce tutti, con il quale puoi anche litigare perché è una famiglia ed è sano. Devo continuare ad ascoltare Italiano, è un grande allenatore e lo devo seguire".

Fantacalcio?

"Mi scrivono tutti i giorni, in Italia è così ed è bellissimo tutto. Farò in modo di non deludere i tifosi".

Rinnovo?

"Stiamo parlando".