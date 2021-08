VLAHOVIC, Con la Curva mi sono emozionato

Al termine della partita giocata e vinta contro il Torino, Dusan Vlahovic ha parlato a DAZN: "Il messaggio di quando ho risposto alla Curva è che tutto lo stadio cantava il mio nome e io non potevo restare fermo. Lo sognavo da quando ero bambino ed ho cominciato a giocare a calcio. Mi sono veramente emozionato. Sono sulla strada giusta ma devo continuare a lavorare con la testa bassa. Non posso pensare di essere arrivato, sono all'inizio. Ci saranno alti e bassi ma sicuramente darò tutto me stesso per la squadra, per la città e per il mister".

Io l'Haaland della Serie A? "Non mi piacciono i paragoni. Lui è un grande giocatore, poi quando sarà il tempo spero che ci incontreremo. Io devo solo pensare a lavorare. Chissà, forse lo batto non si sa mai. È un giocatore che ha tutto ma io devo lavorare su di me".

Ti prenderai al fantacalcio? "Faremo l'asta dopo la sosta per le Nazionali. Però mi prendo, darò tutto. Ma a parte gli scherzi le cose che contano sono altre".