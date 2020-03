VLAHOVIC, Bello quando mi scrivono di fantacalcio

SOSFantacalcio ha fatto una diretta Instagram con l'attaccante viola Dusan Vlahovic, il quale si trova a casa in isolamento poiché risultato positivo al Coronavirus: "È bello quando mi mandano i messaggi con scritto: 'Mi raccomando eh, ti ho messo al Fantacalcio' - racconta Vlahovic -. Succede anche che mi insultino, specialmente quando faccio gol ma non mi hanno messo in campo, tipo con Napoli, Inter, Cagliari... Mi dicono: 'Quando ti ho in campo non fai gol, mentre quanto ti metto in panchina segni: cosa devo fare con te?'. Poi succede che mi scrivano implorandomi di non giocare perché ormai mi hanno messo titolare, e la loro prima sostituzione ha già segnato... Ma come faccio a non giocare? (Ride, ndr)".

Kulusevski?

"Saluto Dejan, è un fratello. Devo dire che però ogni volta che ce l’ho contro al fantacalcio mi fa gol. I miei amici mi fanno sempre gol contro. Se il giorno prima della partita scrivo a qualcuno di non segnare, poi mi segna contro".