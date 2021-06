VIVIANO, Giusto puntare su Drago. Gattuso aiuta

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, oggi in forza al Karagumruk in Turchia ha parlato così della squadra viola: "Sono molto contento per l'arrivo di Gattuso dato che lo considero il profilo giusto per questa Fiorentina. Ha fatto calcio ad alti livelli per anni, di conseguenza può essere di aiuto anche alla dirigenza".

Su Dragowski: "Continuare a puntare su di lui mi sembra una decisione corretta, e non è vero che non sa giocare coi piedi. Ad oggi ha fatto molto bene. Per me parare per la Fiorentina ed esserne tifoso è stata una grande responsabilità, ma mai un peso".

Su Vlahovic: "Siamo di fronte ad un ragazzo che prima o poi avrà bisogno di qualcosa di diverso, ma spero che col tempo quel qualcosa di diverso diventi la Fiorentina".