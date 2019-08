VITALE, Viola partiti più tardi ma giovani interessanti

Pino Vitale parla a TMW di vari temi di attualità. L'ex ds dell'Empoli inizia dalla questione Icardi. "È una bella grana, ma l'Inter conosceva il rischio, solo non poteva venirne fuori. Conte lo toglie dalle partitelle e dagli schemi: del resto lui fa l'allenatore, la società la società, mentre Icardi tiene questa posizione. E alla lunga comunque il tribunale può dar ragione a Icardi. Vedremo negli ultimi giorni che succede, magari aspetta gennaio e vedremo cosa matura. Ormai è un braccio di ferro. La Fiorentina? È partita più tardi degli altri, ha preso giocatori importanti ed esperti come Boateng, Ribery e Caceres, quest'ultimo se sta bene è forte e di personalità. Ci sono poi giovani interessanti. Se i viola prendono Politano o De Paul si possono collocare fra il quarto e il settimo posto. Ho fiducia anch'io in Vlahovic, ha vent'anni ma se un giocatore è forte è forte..."