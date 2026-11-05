Viola in prestito, Vannucchi convocato ancora con la Nazionale Under 20

Dopo aver preso parte al La Nucía International Tournament dal 25 settembre al 3 ottobre in Spagna, la Nazionale Under 20 tornerà in campo per affrontare Portogallo e Svizzera, rispettivamente giovedì 12 novembre (ore 17) allo Stadio ‘Euganeo’ di Padova e lunedì 16 novembre (ore 15) allo Stadio delle Terme di Monteortone, ad Abano Terme (PD). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

Le due gare, così come il precedente torneo, si inseriscono nel calendario stagionale dell’Under 20 Elite League, che vede attualmente l’Italia al quinto posto in classifica, con 3 punti e una differenza reti di -2, esattamente come gli elvetici.

Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato per l’occasione 24 calciatori: uno nato nel 2005 (Amey), nove nati nel 2006 (Cardinali, Ladisa, Lavelli, Plaia, Pugno, Rao, Riccio, Siviero e Sow), dodici nati nel 2007 (Cama, Cocchi, Coletta, Conzato, Di Nunzio, Idele, Mosconi, Mout, Nardin, Sala, Vannucchi - di proprietà della Fiorentina ma in prestito all'Arzignano - e Verde) e due nati nel 2008 (Comotto e Reggiani). Gli Azzurrini si raduneranno domenica a Padova.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);

Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Padova), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Pescara), Matteo Giuseppe Plaia (Atalanta), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mathis Mout (Monza), Lorenzo Riccio (Dordrecht), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Alessandro Cardinali (Spezia), Filippo Conzato (Torino), Marco Ladisa (Trento), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Diego Pugno (Ajax), Emanuele Rao (Pisa), Asane Sow (Basilea).