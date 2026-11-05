Under-21, ecco i convocati del ct Baldini: presente Ndour e tanti ex viola
Amichevoli con vista Europeo. Dopo essersi qualificata alla fase finale di Albania e Serbia 2027 – il cui sorteggio si terrà il prossimo 26 novembre a Belgrado –, la Nazionale Under 21 torna in campo nella ‘finestra’ di novembre per affrontare due amichevoli dal peso specifico importante. Venerdì 13 (ore 18.30, diretta Rai 2) gli Azzurrini saranno di scena in Francia, a Laval, per affrontare i transalpini, mentre lunedì 16 all’Armando Picchi di Livorno l’avversario sarà il Belgio (calcio d’inizio alle 18.15, diretta Rai 2). Per la Fiorentina presente il solo Cher Ndour. Ecco i convocati del ct Silvio Baldini, che ha chiamato anche tanti ex viola (da Amatucci a Comuzzo passando per Kouadio):
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);
Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).
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