Genoa rinato, Baldanzi: "Dalla Juve alla Fiorentina: abbiamo battuto squadre forti"

Nel corso del pomeriggio Tommaso Baldanzi è stato protagonista di un evento a Genova, dove è avvenuta la presentazione della linea dedicata a 5 maglie storiche del Grifone. Il fantasista del Genoa ha parlato quindi ai media presenti, tra cui TMW, facendo il punto sulla squadra di De Rossi e tornando sul percorso fatto finora: "È stata una settimana bellissima, soddisfacente al massimo, ci siamo ripresi la felicità che ci mancava. Non è scattato nulla, non è cambiato nulla, abbiamo sempre lavorato forte. Ci sono momenti non facili, siamo felici ora non sia così e speriamo duri il più possibile".

Nel weekend affrontiamo il Milan? "Sono una squadra molto forte, ma lo è anche la Juve, lo sono la Fiorentina, il Venezia e il Lecce. Dipende da come approcciamo le partite, ci teniamo a fare bene. Ci vogliamo togliere sempre più soddisfazioni, adesso pensiamo a salvarsi. Dal secondo giorno che sono arrivato qua, ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto: 'Voglio rimanere qua per un bel po' di tempo'. Sono felice di essere rimasto, sono felice che il club mi abbia voluto tenere".