Giovedì amaro per Milan e Atalanta: Diavolo battuto dal Ferencvaros, la Dea pareggia col Kairat
Giovedì pomeriggio molto amaro per le italiane, almeno fino a questo punto. Le gare delle 18:45 restituiscono infatti due risultati infelici alle squadre del nostro calcio. A partire dal Milan, sconfitto in casa propria dal Ferencvaros nella quarta giornata del maxi-girone di Europa League. Per i rossoneri è la terza sconfitta su quattro gare della campagna europea, stavolta per mano dei magiari con doppietta di Joseph. Diavolo al 26esimo posto della classifica.
Sorriso poco più dolce, invece, per l'Atalanta, che tra le mura amiche non va oltre l'1-1 di fronte al Kairat Almaty. Pari firmato da Gual per gli ospiti e Krstovic per gli orobici, che stazionano ora al 16esimo posto della lunga classifica di Conference League dopo tre giornate. Un risultato certamente diverso dalla vittoria che si aspettavano Sarri e la dirigenza bergamasca.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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