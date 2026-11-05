Nuovo innesto in Fiorentina: arriva il preparatore atletico Roqueta, ecco il profilo

Nuovo innesto nello staff tecnico della Fiorentina, con lo spagnolo Erik Roqueta Capilla che entra a far parte della famiglia viola nelle vesti di preparatore atletico. Classe 1985, nativo di Barcellona, in carriera ha raccolto molte esperienze nel settore giovanile di varie società: il suo percorso è fatto di una discreta trafila proprio nel prestigioso club blaugrana, in cui lavora con le squadre Under 18, 19 e B (la formazione sotto la Prima Squadra).

Passa poi dal Chivas e dal Bayer Leverkusen Under 19, prima dell'ultima avventura all'Austin, in MLS. Roqueta si è presentato direttamente con un post su Instagram, accompagnato dalla didascalia: "Un nuovo capitolo, una nuova sfida @acffiorentina 🇮🇹! Grato per questa opportunità e orgoglioso di entrare a far parte di un club con tanta storia. Forza Viola!". Ecco il post: