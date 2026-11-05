La Juventus affronta l'AZ alle 21 in Europa League: le formazioni ufficiali
C'è l'AZ Alkmaar sulla strada della Juventus, prima della trasferta a Firenze nell'ultimo turno di campionato che precede la sosta. I bianconeri di Spalletti fanno tappa in Olanda per la quarta giornata della League Phase di Europa League, col tecnico di Certaldo che cerca conferme anche sul palcoscenico internazionale. L'obiettivo è quello di riprendere il cammino interrotto dal pareggio contro il Rennes nell'ultimo turno. Prima di quel risultato, la Juventus aveva conquistato due successi consecutivi contro NEC e Celta Vigo. Ecco le formazioni ufficiali:
AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Kasius, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Stengs, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti.
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