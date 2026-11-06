La Gazzetta torna sul caso di estorsione ai danni di Fagioli: "Il calciatore adesso è sereno"

Chi ha incrociato Nicolò Fagioli al centro sportivo in questi giorni ha visto un calciatore sereno e pronto a dare la totale disponibilità contro la Juventus di cui fra l’altro è un ex. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla situazione del centrocampista classe 2001 anche a seguito della notizia della presunta estorsione subita da parte del cantante Ludwig - nome d’arte di Ludovico Franchitti -: secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe preteso con minacce al giocatore 40mila euro, ricade nell’ambito della vecchia vicenda legata alle scommesse che Nicolò si è messo alle spalle da tempo.

Fagioli quindi è pronto a dare battaglia ai bianconeri e sogna di ripetere la prestazione eccellente del marzo 2025 quando era salito in cattedra e servito ben due assist, uno per Mandragora e l’altro per Gudmundsson, nella vittoria dei viola per 3-0. D’altra parte c’è Oulai che scalpita per avere spazio, ma ha capito che questo percorso di maturazione, studiato dal club insieme al tecnico, lo porterà a innalzare il suo talento di cui tutti a Firenze sono più che convinti.