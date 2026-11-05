Il calcio italiano ricorda Jesús de Miguel Alameda: 1' di silenzio su tutti i campi

Il calcio italiano ricorda Jesús de Miguel Alameda: 1' di silenzio su tutti i campiFirenzeViola.it
Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

Il calcio italiano si ferma per ricordare Jesús de Miguel Alameda. Il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha disposto un minuto di raccoglimento prima del calcio d’inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, per commemorare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo.

Il provvedimento comprende anche gli anticipi e i posticipi del turno: su tutti i campi verrà dunque osservato un momento di silenzio in memoria del giocatore. Un omaggio con cui il mondo del pallone italiano si unirà al cordoglio per la sua scomparsa, esprimendo vicinanza alla famiglia e a quanti gli erano legati.