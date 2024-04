VIOLA PARK, Iniziati i lavori per parcheggio scambiatore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cominciano oggi i lavori per il parcheggio scambiatore di via Pian di Ripoli, accanto al Viola Park. Lo scrive QuiAntella, che sottolinea come dopo tanti annunci e cronoprogrammi riaggiornati, stamani siano state mosse le prime pedine. QuiAntella scrive anche i nomi delle aziende con le quali il Comune di Firenze ha firmato il contratto per i lavori della linea 3.2 della tramvia, ovvero quella che collegherà Bagno a Ripoli a piazza della Libertà: "Cmb società Cooperativa muratori e braccianti, di Carpi (Modena); Cea Demining Srl di Calderara di Reno (Bologna); Rosi Leopoldo Spa di Pescia (Pistoia) (è l’impresa che sta costrunendo la Variante di Grassina); Progetto Segnaletica Srl di Campogalliano (Modena).

Da cronoprogramma la conclusione dei lavori è prevista in 200 giorni, quindi entro ottobre prossimo. Il parcheggio sarà dotato di 374 posti auto e occuperà circa 21.700 mq. Di questi posteggi, 12 saranno dedicati ai disabili in corrispondenza dell’uscita pedonale verso il capolinea del tram".