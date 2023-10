VIOLA, Nuova maglia vintage dedicata al VP: le foto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo ha creato una nuova maglia molto vintage. È disponibile da oggi in esclusiva nei Fiorentina Store e su fiorentinastore.com questa maglia speciale dedicata al Viola Park. Qui sotto alcune foto dell'articolo che è in edizione limitata, solo 1926 pezzi da collezione per celebrare l’inizio di una nuova era. Ecco le immagini.