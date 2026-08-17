Martorelli sulla Fiorentina: "Adesso l'Europa è il traguardo minimo"

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Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'intermediario di mercato e agente Giocondo Martorelli ha parlato della Fiorentina, dicendo: Ha fatto una campagna acquisti importantissima cercando di colmare le lacune nei vari reparti e quest’anno sarà competitiva e se la giocherà per centrare un posto importante in Europa. Dove arriverà? Dalla campagna acquisti condotta, penso che l’Europa sia il traguardo minimo”.

Poi una battuta sulla lotta Scudetto: “L’anno scorso per rispetto alla società e alla squadra che aveva vinto la stagione precedente avevo messo un minimo avanti il Napoli sulle altre. Oggi l’Inter è favorita per lo stesso motivo, credo che sarà lotta a due con gli azzurri ancora una volta”.