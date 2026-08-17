Mostra a Palazzo Vecchio, Funaro: "Racconta 100 anni di storie della Fiorentina e della città"

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Dal 23 agosto fino al 13 settembre, il Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio a Firenze ospiterà la mostra Cent’anni di Fiorentini. Dentro e fuori lo stadio, promossa da ACF Fiorentina, in collaborazione con Archivio Foto Locchi, con il patrocinio del Comune di Firenze. Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro ha commentato la mostra:

"Ci sono storie che appartengono a una squadra e storie che appartengono a una città. Quella della Fiorentina, da cento anni, è entrambe – ha dichiarato la sindaca -. Le fotografie dell’Archivio Foto Locchi raccontano proprio questo legame: i tifosi, le famiglie, le domeniche allo stadio, le strade e l’attesa prima della partita. Raccontano una Firenze che nel tempo è cambiata, ma che ha continuato a riconoscersi nel viola. È il valore della memoria: farci ritrovare, attraverso immagini di ieri, dentro una storia che sentiamo ancora nostra. Per questo è particolarmente significativo che la mostra sia allestita nel Cortile di Michelozzo, nel cuore di Palazzo Vecchio. Qui trova spazio un secolo di storia viola, fatto non soltanto di partite e campioni, ma soprattutto delle persone che hanno vissuto, amato e tramandato questa passione”.