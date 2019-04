EX VIOLA SAVIC, L'ATLETICO MADRID CHIEDE 50 MLN PER CEDERLO Il nome di Stefan Savic è uno dei più chiacchierati in ottica Juventus. Il difensore montenegrino dell'Atletico Madrid è uno dei profili, insieme a De Ligt, Hummels, Varane e Umtiti, seguiti da Fabio Paratici per rinforzare la difesa... Il nome di Stefan Savic è uno dei più chiacchierati in ottica Juventus. Il difensore montenegrino dell'Atletico Madrid è uno dei profili, insieme a De Ligt, Hummels, Varane e Umtiti, seguiti da Fabio Paratici per rinforzare la difesa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 Aprile 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi