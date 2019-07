VIOLA, I costi per avere la squadra B dal 2020/21

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla dei costi che la Fiorentina potrebbe avere a partire dall'anno prossimo per realizzare una formazione Under 23 (la famosa squadra B) da iscrivere al campionato di Serie C. Ecco i numeri in dettaglio che propone il giornale: un milione e 200mila euro come contributo straordinario da versare ogni anno tramite assegno circolare non trasferibile alla Lega Pro. Altri 55mila euro come quota per la partecipazione alle competizioni ufficiali della terza serie con l’aggiunta di una fideiussione da 350mila euro. Ecco nell’immediato quelli che sono i costi necessari per poter iscrivere una squadra B al torneo di serie C. Al momento in serie C è presente solo la Juventus che è stata inserita per il secondo anno di fila nel girone A e giocherà le proprie partite al «Moccagatta» di Alessandria.