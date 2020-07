VIOLA, È la squadra che dipende meno dal singolo

Curiosa statistica per quanto riguarda la Fiorentina. I viola infatti sono la squadra che dipende meno dal singolo in fase realizzativa in quanto il trio Vlahovic-Pulgar-Chiesa ha segnato 6 gol a testa e quindi il 16,2% del totale della squadra. Immediatamente dietro ai gigliati c'è il Bologna con Orsolini che ha realizzato 8 gol ovvero il 18,2% del totale ed in seguito l'Atalanta con Muriel che rappresenta il 20% delle 85 reti messe a segno con 17 segnature.