VIOLA, Dalbert è ok per domenica, Ribery no. Boa..

La Fiorentina, quest'oggi, ha svolto una seduta di scarico sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso. Tra gli acciaccati della partita contro il Cittadella c'era Dalbert, uscito anzitempo ieri sera, il quale però non ha riscontrato problemi e sarà dunque regolarmente in campo col Torino. Sempre lavoro a parte per Chiesa, anche se, come anticipato da FirenzeViola.it (LEGGI QUI), da domani riprenderà ad allenarsi con il gruppo. Quasi impossibile, invece, che Ribery venga recuperato per domenica. A parte, infine, anche Kevin-Prince Boateng.