Tedesco su Bernardeschi: "Può giocare ovunque. A Firenze e Torino ha fatto anche la mezzala"

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Il nuovo tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, ha parlato oggi in conferenza stampa e, nel presentare la stagione 2026/2027, ha toccato anche il tema relativo all'ex giocatore della Fiorentina e della Juventus, Federico Bernardeschi, chiarendo quale potrebbe essere il ruolo in cui verrà utilizzato in campo: "Bernardeschi mezzala può essere un’opzione? I giocatori con la sua qualità possono giocare ovunque. Ci ha giocato a Firenze e Torino, con quel piede e quella struttura può farlo. A me piace l’idea e lo stiamo provando lì”.