La Fiorentina guarda in casa Milan: occhi sul 2008 Christian Comotto

La Fiorentina guarda in casa Milan: occhi sul 2008 Christian ComottoFirenzeViola.it
Oggi alle 11:44News
di Redazione FV

La Fiorentina non lavora solo per il presente ma anche per il futuro e ha messo gli occhi su un altro calciatore giovane, stavolta del Milan, figlio di una vecchia conoscenza dei viola. Si tratta di Christian Comotto, figlio dell'ex terzino Gianluca e centrocampista che ha attirato su di sè gli occhi di diversi club tra cui appunto la Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW, l'ex Spezia  piace anche al Torino che al pari dei viola starebbe valutando un'operazione sulla base del prestito. Situazione in evoluzione, con il Milan che non ha mai smesso di lavorare al rinnovo di contratto del classe 2008.