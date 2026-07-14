L'Ajax molla la presa su Ceballos e punta su un obiettivo viola: contatti per Ounahi

L'Ajax molla la presa su Ceballos e punta su un obiettivo viola: contatti per OunahiFirenzeViola.it
Oggi alle 16:20News
di Redazione FV

L'Ajax sembra aver modificato le proprie priorità per il centrocampo, con la pista che porta a Dani Ceballos che starebbe perdendo quota nelle ultime ore. Il club olandese, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, avrebbe infatti spostato la propria attenzione su un altro profilo, quello di Azzedine Ounahi, considerato una soluzione particolarmente interessante per rinforzare la mediana.

Il centrocampista marocchino, già accostato anche alla Fiorentina nei giorni scorsi, convince per caratteristiche essendo un profilo che avrebbe raccolto consensi all'interno dell'Ajax, tanto da spingere la società ad avviare i primi contatti per provare a impostare la trattativa.