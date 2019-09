VIOLA, Chiesa e Ribery monitorati dallo staff

In vista della sfida di mercoledì contro la Sampdoria la Fiorentina ha svolto un allenamento quest'oggi sotto una pioggia incessante: lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri, allenamento completo per gli altri. Non è apparso dell'umore ideale dopo ieri sera Henrique Dalbert, mentre Federico Chiesa e Franck Ribery sono stati monitorati dallo staff medico per cercare di capire le loro condizioni fisiche, comunque sotto controllo. Lavoro di analisi infine per Montella che ha rivisto i minuti finali della gara contro la Dea e parlato con i giocatori.