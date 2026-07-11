Ex Fiorentina, Forcinella è una nuova calciatrice dell'Inter. La nota
Camilla Forcinella è un nuova giocatrice dell’Inter Women. Il club nerazzurro ha annunciato l’arrivo dal Genoa del portiere classe 2001, ex Fiorentina. Questa la nota ufficiale dei milanesi: “FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Camilla Forcinella. Il portiere classe 2001 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029".
L'esperienza pregressa
Nata a Trento il 22 giugno 2001, Forcinella è cresciuta nel settore giovanile dell'AGSM Verona, debuttando in Serie A nella stagione 2016/17 dopo il passaggio del titolo sportivo all'Hellas Verona. Successivamente ha vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, conquistando lo Scudetto 2021/22 con le bianconere. Nel 2023 il trasferimento al Genoa, dove ha collezionato 84 presenze in tre stagioni, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A ottenuta nel campionato 2024/25. Ora per lei si apre una nuova avventura con la maglia dell'Inter Women.
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